"Специальный репортаж": "какие бонусы можно получить после прививки от коронавируса?"

Вакцинацию от коронавируса надо сделать обязательной. Тех, кто заболел – лечить за свой счет. Громких заявлений во время пандемии хватает с избытком.

Статистика заболевших в последнее время поднимается, и власти придумывают все новые ходы, чтобы привлечь горожан к вакцинации. Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова узнала, какие бонусы можно получить после прививки, а потом посчитала, сколько будет стоить лечение от ковида, если его будут проводить за счет пациента. Об этом – в программе "Специальный репортаж".