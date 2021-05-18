"Специальный репортаж": "Аллергия на карантине"

Каждый третий россиянин страдает от аллергии. Поллиноз – это повышенная чувствительность к пыльце растений, один из самых распространенных сезонных недугов.

В период цветения аллергики рискуют получить приступы астмы или отек Квинке, поэтому обычно они массово покидают столицу. Но не в этом году. Из-за пандемии коронавируса почти все границы закрыты.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова выяснила, куда уезжают москвичи, спасаясь от ненавистной пыльцы, и как выживают те, кто не смог купить билеты по заоблачным ценам 2021 года.

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