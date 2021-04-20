"Специальный репортаж": "бранная улица"

Звуковой терроризм и ярмарка тщеславия, приправленные беспробудным пьянством. Так жители Патриарших прудов характеризуют то, что творится у них под окнами едва ли не каждый вечер. Как только потеплело, один из самых модных районов Москвы наводнили отдыхающие.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова выяснила, почему полиция не всегда ловит нарушителей спокойствия.

Могут ли Патриаршие сделать закрытой зоной, куда разрешен проход только для местных? Об этом – в программе "Специальный репортаж".