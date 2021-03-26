"Специальный репортаж": "пожарная тревога"

Три года назад в Кемерове сгорел торговый центр "Зимняя вишня". 60 человек, в том числе 37 детей, погибли. Трагедия потрясла всю страну. На скамье подсудимых оказалось полтора десятка коммерсантов и чиновников, которые пренебрегли правилами безопасности. По всей стране прошли проверки противопожарных систем.

Можем выдохнуть, повторение трагедии нам не грозит? Специальный корреспондент Кристина Пастушкова прошлась по столичным торговым центрам и жилым домам и убедилась, что уроки "Зимней вишни" прошли зря. Об этом – в программе "Специальный репортаж".