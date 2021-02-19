"Специальный репортаж": "спортивная селекция"

Пошел в спортзал, а оказался в больнице: москвичи едва ли не ежедневно получают травмы на занятиях по фитнесу или плаванию.

Вместе с ростом популярности спорта в сферу пришли низкоквалифицированные тренеры-самозванцы. Ошибки таких людей нередко приводят к серьезным травмам, а порой даже к смерти клиента.

Чтобы понять, как устроена эта сфера, специальный корреспондент Павел Зорин, не имея никакой подготовки, решил стать инструктором. Он выяснил, что на такую работу берут едва ли не кого попало. Об этом – в программе "Специальный репортаж".