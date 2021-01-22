"Специальный репортаж": "нищая мафия"

Женщина, ребенок и собака – главные факторы успеха для сбора милостыни на столичных улицах. Мало, кто из горожан пройдет мимо беды малыша, его мамы или голодающего животного. Мафия нищих хорошо знает, как играть на струнах души горожан.

Специальный корреспондент Павел Зорин решил проверить формулу успеха бездомных и сам встал в переходе с протянутой рукой.

Сколько денег подали здоровому мужчине, и кто на самом деле зарабатывает больше: попрошайки или те, кто подает им милостыню. Об этом – в программе "Специальный репортаж".