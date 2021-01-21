"Специальный репортаж": "такая работа: продавец-консультант "

"Вам очень идет. Идеально сидит" – такие фразы все привыкли слышать от продавцов консультантов магазинов одежды. Причем порой вещь рекомендуют купить, даже если она на 5 размеров больше.

Чтобы понять, как нас подталкивают к покупкам, специальный корреспондент Кристина Пастушкова устроилась продавцом-консультантом в сетевой магазин и очень быстро поняла, что после всех штрафов, ее зарплата станет значительно меньше, чем обещали.

А затем узнала, по каким правилам работают продавцы одежды из модных бутиков. Об этом – в программе "Специальный репортаж".