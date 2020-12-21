"Специальный репортаж": "бизнес на колесах"

Общественный транспорт как магазин на колесах – вагонах электричек можно найти продавцов канцелярии, одежды, бытовой химии и техники.

Челночный бизнес родом из 90-х крепко обосновался на железной дороге. Об этом – в программе "Специальный репортаж".