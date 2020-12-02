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02 декабря 2020, 22:00

Общество

"Специальный репортаж": работу Ледового дворца в Петербурге хотят приостановить

"Специальный репортаж": работу Ледового дворца в Петербурге хотят приостановить

Баста объяснил проведение своего концерта в Петербурге

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Роспотребнадзор требует приостановить работу или оштрафовать на полмиллиона рублей Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, где прошли концерты рэпера Басты.

Скандал разразился после публикации записи выступлений, на которой видно, как перед сценой столпились зрителей, о соблюдении социальной дистанции речи не шло.

Это возмутило многих артистов — из-за пандемии они отменяют выступления и терпят убытки, а тут — такой аншлаг. Недовольны и рестораторы — им запрещают проводить корпоративы и работать после 23:00, в то время как на концерт Басты пришли около 6 тысяч человек. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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