"Специальный репортаж": команда "сидеть!"

Няня уснула на рабочем месте, а ее подопечный вышел на улицу, упал в канаву и погиб от обморожения. Другая сиделка систематически избивала своего подопечного преклонного возраста, узнать об экзекуциях родственники смоги только, когда установили в квартире камеры наблюдения. Случаи же воровства у домашнего персонала, кажется, невозможно подсчитать.

Специальный корреспондент Федор Червяков попытался понять, как найти сиделку, чтобы она не свела в могилу ребенка или пенсионера. А заодно проверил, как работают агентства по подбору персонала, и выяснил, что туда берут людей с судимостью.