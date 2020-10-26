"Специальный репортаж": "ложные тесты "

Тест на COVID-19 стал для нас едва ли не рутинной процедурой. Но верить ли ему? Ведь один и тот же человек может едва ли не одновременно получить как отрицательный, так и положительный результат анализа.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия поговорила с людьми, которые никак не могут понять, больны ли они. После чего сама сдала анализ на корону и попыталась понять, кому вообще можно верить, и как выяснить есть ли все-таки в организме коронавирус?

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