В России установлен очередной антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. Власти пока не планируют вводить локдаун и сажать нас на самоизоляцию.

На этой неделе после каникул возобновились занятия в школах, причем младшие классы продолжают посещать уроки очно, а старшеклассники перешли на удаленку. В Москве работают все магазины, кафе и даже ночные клубы, правда, для посещений последних нужно заказывать электронные пропуска.

Как живет город во время очередного витка борьбы с пандемией? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.