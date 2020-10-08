"Специальный репортаж": "Такая работа: ЧОП"

Не проходит и недели, чтобы в столичном магазине охранник не подрался с покупателем. Конфликты происходят как из-за подозрения в воровстве, так и из-за отказа посетителей соблюдать санитарные правила.

Давно известно, что работники ЧОПов не имеют права применять физическую силу, но почему тогда они регулярно бросаются на посетителей?

Специальный корреспондент Александр Кушак устроился на работу охранником в столичный супермаркет и рассказал, кто давал ему распоряжение обыскивать клиентов.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".