"Специальный репортаж": "Электрокарма"

В Москве построят 600 зарядочных станций для электромобилей. Инфраструктура должна стимулировать горожан приобретать экологичный транспорт. Пока же менее одного процента наших соотечественников решились поменять классические автомобили на электрокары.

Чтобы разобраться в теме, специальный корреспондент Павел Зорин запасся удлинителями и несколько дней провел за рулем электромобиля.