"Специальный репортаж": "Температура мема"

В Москве подсчитано среднее значение температуры тела горожан. Оно ровняется невероятному значению – 34 градуса.

Сейчас многие заведения обзавелись бесконтактными пирометрами, чтобы с порога выявлять заболевших. При этом цифры, которые выдают приборы, способны удивить.

Так, на входе в торговый центр у посетителей термометр показывает 35, в офисе 33, а в некоторых ресторанах – 28 градусов.

Специальный корреспондент Фёдор Червяков выяснил, почему градус пандемии продолжает расти, а термометры показывают абсурдные значения.