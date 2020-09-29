"Специальный репортаж": "Больная перемена"

Разборки и драки во дворах или школах регулярно появляются в выпусках новостей. Немотивированная подростковая жестокость порой вызывает недоумение: то школьник без причины расстреливает сверстников из травматического оружия, то набрасывается на учителя с кулаками прямо во время урока.

Почему агрессивных подростков нельзя просто отчислить из школы, почему родители фактически не отвечают за поступки своих детей, и как спасти ребенка от нападок сверстника? Об этом – в программе "Специальный репортаж".