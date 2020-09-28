"Специальный репортаж": "барин паркуется"

Порой найти свободное парковочное место в Москве – задача невыполнимая, но не для всех. Пока одни водители нарезают круги в поисках свободного клочка земли, другие безбоязненно ставят машину под запрещающий знак или на парковки, на которые почему-то пускают только их.

Кто организовывает такие стоянки? И можно ли стать членом этого клуба избранных, не имея машины за несколько миллионов рублей? Об этом – в программе "Специальный репортаж".