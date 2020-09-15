"Специальный репортаж": "двухколесные войны"

Все больше москвичей предпочитает передвигаться по городу на велосипедах и самокатах. Они могут ездить как по дорогам, так и по тротуарам, нередко вызывая раздражение своей скоростью и неожиданными маневрами как у пешеходов, так и у водителей.

Специальный корреспондент Александр Кушак проштудировал правила дорожного движения и попытался понять, как мирно ужиться пешеходу и мчащемуся мимо него велосипедисту.