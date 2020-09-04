"Специальный репортаж": "место каршеринга"

На улицах Москвы паркуются тысячи автомобилей каршеринга. Жители некоторых районов не знают, куда ставить собственные машины, и иногда идут на крайние меры – прокалывают колеса арендованному транспорту.

Для решения проблемы власти города задумались над тем, чтобы лишить каршеринг льготной парковки у жилых домов.

Специальный корреспондент Александр Кушак выслушал истории недовольных горожан, после чего отправился в офис прокатной компании, где ему попытались разбить камеру. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".