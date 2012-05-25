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Новости

25 мая 2012, 16:51

"Афиша": Благотворительный пробег

"Афиша": Благотворительный пробег

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В Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина 26 мая состоится благотворительный пробег.

Задача ежегодного мероприятия - сбор средств на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна, привлечение внимания к важной социальной проблеме.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом синдром Дауна рождается каждый 700-800-й младенец в мире. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах и социальных слоях.
Программа: Афиша
СВАО благотворительность афиша программы Борис Болелов
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