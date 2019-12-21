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Новости

21 декабря 2019, 18:30

"Специальный репортаж": высший класс

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Москва занимает лидирующие позиции в авторитетном образовательном рейтинге PISA. Столичные подростки показали отличные результаты в математике и естественных науках.

С другой стороны, имея в распоряжении собственные лаборатории, обсерватории и самую современную технику, иначе и быть не может. О том, как функционируют крупнейшие школы Москвы, которые еще и самые большие в Европе - в репортаже специального корреспондента Алисы Муравьевой.

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