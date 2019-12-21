"Специальный репортаж": высший класс

Москва занимает лидирующие позиции в авторитетном образовательном рейтинге PISA. Столичные подростки показали отличные результаты в математике и естественных науках.

С другой стороны, имея в распоряжении собственные лаборатории, обсерватории и самую современную технику, иначе и быть не может. О том, как функционируют крупнейшие школы Москвы, которые еще и самые большие в Европе - в репортаже специального корреспондента Алисы Муравьевой.