Специальный репортаж

Специальный репортаж

Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Мы рассказываем о том, чем живет современный город и его жители. Только в наших репортажах все, что вы всегда хотели знать о Москве, но увидели только с помощью нашей камеры. На земле, под землей и в воздухе наши специальные корреспонденты работают для вас. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы.