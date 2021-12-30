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Специальный репортаж
Специальный репортаж
Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Мы рассказываем о том, чем живет современный город и его жители. Только в наших репортажах все, что вы всегда хотели знать о Москве, но увидели только с помощью нашей камеры. На земле, под землей и в воздухе наши специальные корреспонденты работают для вас. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы.
"Специальный репортаж": справочное бюро
03:00
"Специальный репортаж": таксистка
30 апреля, 21:00
"Специальный репортаж": юридический факт
24 апреля, 02:55
"Специальный репортаж": дорогие отношения
23 апреля, 21:00
"Специальный репортаж": договор на выселение
17 апреля, 03:00
"Специальный репортаж": любовь без ограничений
16 апреля, 21:00
"Специальный репортаж": "угоны в деталях"
10 апреля, 03:00
"Специальный репортаж": "гости со взломом"
03 апреля, 03:00
"Специальный репортаж":"квартирная расплата "
27 марта, 22:00
"Специальный репортаж": микрокредитная спарта
19 марта, 22:00
"Специальный репортаж": рабочий фол
12 марта, 22:00
"Специальный репортаж": "укусы за 200"
06 марта, 22:00
23 февраля, 19:00
"Специальный репортаж": "кресельная тревога"
12 февраля, 18:30
"Специальный репортаж. Город": инвалид без места
06 февраля, 00:55
"Специальный репортаж": Осмотра не будет?
30 января, 00:55
"Специальный репортаж": "куклы для взрослых"
30 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "китайский бренд"
29 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "бесценный Новый год"
28 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "В хостеле"
27 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "на чистую воду"
25 декабря 2021, 19:00
"Специальный репортаж": "дом без ребенка"
24 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "запретить травмат"
23 декабря 2021, 22:00
"Специальный репортаж": "лед на крыле"
22 декабря 2021, 22:00
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