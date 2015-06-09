"Вечер": Сколько раз прохожие в столице могут подтянуться на турнике

Многие москвичи уже сдавали нормативы ГТО на Поклонной горе. Но готовы ли прохожие на улицах продемонстрировать свою физическую форму без всякой дополнительной подготовки? Специальный корреспондент телеканала "Москва 24" Николай Дубинин решил проверить, насколько москвичи легки на подъем. Для этого он провел простой эксперимент – просил прохожих подтянуться на турнике.