Решается вопрос о школьниках, эвакуированных из лагеря

В российском консульстве в Черногории решается вопрос о том, что делать с московскими школьниками из детского лагеря, который пострадал в результате лесных пожаров. Напомним, в ночь на 17 июля из-за сильного задымления руководству лагеря пришлось эвакуировать детей. Возможно, что ребят в скором времени переведут на другую базу отдыха. Также есть вероятность, что школьники отправятся домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает.