"Вечер с Ксенией Соколянской": Проблема с детсадами в Куркине решена

Проблема с детскими садами в районе Куркино решена - заявил Сергей Собянин. Как сообщает телеканал "Москва 24", мэр осмотрел новое здание дошкольного учреждения №1298 и пообщался с детьми. Детский сад с углубленным изучением иностранных языков рассчитан почти на 200 детей, для них работает музыкальный и спортивный зал, а также бассейн, медицинский кабинет и игровые комнаты. У ребят и родителей есть возможность пообщаться с психологом, логопедом и другими специалистами. Как отметил Сергей Собянин, всего в районе Куркино за последние годы было построено четыре детских сада.