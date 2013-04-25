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Новости

25 апреля 2013, 21:00

"Вечер с Ксенией Соколянской": Фуры днем продолжают выезжать на МКАД

"Вечер с Ксенией Соколянской": Фуры днем продолжают выезжать на МКАД

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На МКАД столкнулись две фуры, разбились сотни бутылок виски

До десяти тысяч фур ежедневно выезжают на МКАД в запрещенные часы, то есть с шести утра до десяти вечера. Грузовики считают по количеству штрафов, которые каждый день выписывают сотрудники ГИБДД. Эти данные сегодня сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Пока незаконный выезд на МКАД обходится в тысячу рублей, но каждый месяц сумма будет расти и к июлю штраф достигнет пяти тысяч.
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