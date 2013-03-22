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Новости

22 марта 2013, 20:30

"Вечер с Алексеем Вершининым": российские болельщики о матче в Загребе

"Вечер с Алексеем Вершининым": российские болельщики о матче в Загребе

Русские болельщики отправляются в Загреб на матч Хорватия-Сербия

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В эти минуты болельщики из Москвы занимают места на трибунах стадиона в Загребе. Через полтора часа там начнется футбольный матч Хорватия - Сербия. Игра обещает быть жаркой, но это как раз тот случай, когда внимание СМИ будет приковано не столько к происходящему на поле, сколько к трибунам. Мало того что сербские фанаты сами по себе неспокойные, у сербов с хорватами, мягко говоря, напряженные отношения. Корреспондент телеканала "Москва 24" встретился с российскими болельщиками до их отъезда в Хорватию.
Программа: Вечер с ...
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