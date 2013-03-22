"Вечер с Алексеем Вершининым": российские болельщики о матче в Загребе

В эти минуты болельщики из Москвы занимают места на трибунах стадиона в Загребе. Через полтора часа там начнется футбольный матч Хорватия - Сербия. Игра обещает быть жаркой, но это как раз тот случай, когда внимание СМИ будет приковано не столько к происходящему на поле, сколько к трибунам. Мало того что сербские фанаты сами по себе неспокойные, у сербов с хорватами, мягко говоря, напряженные отношения. Корреспондент телеканала "Москва 24" встретился с российскими болельщиками до их отъезда в Хорватию.