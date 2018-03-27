"Строительство в деталях": новые турникеты в Московском метрополитене

Почти 260 новых турникетов установят на 15-ти станциях Московского метрополитена до конца мая. Новые турникеты отличаются плавной, бесшумной и безопасной работой. Это позволит пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город. Один из турникетов специально делают более широким, чтобы через него было удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.

Кроме этого, новые турникеты изготавливаются из нержавеющей стали, и они устойчивы к царапинам. Также предусмотрена возможность установки на них терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Такие же турникеты установлены и на новых станциях салатовой линии метро. Подробности – в программе "Строительство в деталях".