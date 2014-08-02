Выпуски программы
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"За обедом": Николай Андреев - о том, как математики обманывают жен
02 августа 2014, 03:30
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"За обедом": Антон Епифанов о том, как заработать миллионы на биноклях
01 августа 2014, 03:30
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"За обедом": Ида Лоло - о том, кто придумал толерантность
31 июля 2014, 03:30
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"За обедом": Кирилл Гусев - о том, почему в Москве стало меньше денег
30 июля 2014, 04:00
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"За обедом": Аркадий Укупник - о джазе, Риге и ЛДПР
29 июля 2014, 03:30
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"За обедом": Вика Газинская - об отсутствии модной индустрии в России
26 июля 2014, 03:30
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"За обедом": Михаил Швыдкой - о нравах старого ЦДЛ
25 июля 2014, 03:45
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"За обедом": Шамиль Тарпищев - о Ельцине и других учениках
24 июля 2014, 03:50
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"За обедом": Петер Штайн - о глупых тенорах и слонах
23 июля 2014, 04:00
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"За обедом": Основатели радио Follow Me - о плохой и хорошей попсе
22 июля 2014, 04:00
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"За обедом": Адвокат Александр Добровинский - о публичности и судах
18 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Французский скрипач Дидье Локвуд - о роли скрипки в джазе
17 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Композитор Александр Маноцков - о своем творчестве
15 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Александр Рукавишников - зачем создавать памятники Ленину
11 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Рэпер L'ONE - об агитационной роли рэпа
10 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Александр Литвин - об открытых им науках
09 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Константин Седов - как развеселить больного ребенка
08 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Павел Коган - о том, как остановить время
07 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Олег Смирнов - о том, за кого выходят замуж стюардессы
04 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Ольга Бузова - о лжи и ненависти
03 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Игорь Майнгардт - о том, чего не умеют дети из детдома
02 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Тимур Шаов - о кавказских бардах
01 июля 2014, 14:30
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"За обедом": Том Сауэр - о том, как собрать у Кремля 200 тысяч человек
30 июня 2014, 14:30
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"За обедом": Стивен Шор - о жизни с диагнозом "аутизм"
27 июня 2014, 14:30