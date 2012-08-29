"Поработали": Рядом со "Щелковской" кусты закатали в асфальт

В рубрике "Поработали" корреспонденты телеканала "Москва 24" продолжают знакомить зрителей с фотографиями, на которых москвичи запечатлели случаи грубых и курьезных нарушений в работе коммунальщиков. В данном сюжете речь пойдет об асфальтировании городских дорог.

В кадр попала территория вблизи станции метро "Щелковская", где во время укладки асфальта под каток попали ветки кустов. Также некачественная укладка дорожного покрытия зафиксирована на улицах Новогорской и Воронежской.