Центр Москвы перекроют 8 июля

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02 июля 2014, 22:15

Общество

В столице прошел град с грозой

В столице прошел град с грозой

В подмосковном Можайске идет сильный дождь с градом

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Москву сегодня накрыла непогода. Гроза была в каждом районе города. Порывы ветра достигали 15-ти метров секунду. Некоторые деревья не выдерживали такого напора.

На Озерной улице большой сук упал на припаркованный у дороги кроссовер. Холодный атмосферный фронт пришел в столицу с северо-запада Подмосковья. В Клину и Можайске ливень даже заставлял автомобилистов на время прекращать движение. Видимость была всего пару метров.

Местами выпал град - размером с перепелиное яйцо. Синоптики прогнозируют, что ненастная погода покинет столичный регион в ближайшие часы.
Программа: Прямой эфир
погода дожди грозы Фобос новости Иван Лозовой архив
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