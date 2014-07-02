В столице прошел град с грозой

Москву сегодня накрыла непогода. Гроза была в каждом районе города. Порывы ветра достигали 15-ти метров секунду. Некоторые деревья не выдерживали такого напора.

На Озерной улице большой сук упал на припаркованный у дороги кроссовер. Холодный атмосферный фронт пришел в столицу с северо-запада Подмосковья. В Клину и Можайске ливень даже заставлял автомобилистов на время прекращать движение. Видимость была всего пару метров.

Местами выпал град - размером с перепелиное яйцо. Синоптики прогнозируют, что ненастная погода покинет столичный регион в ближайшие часы.