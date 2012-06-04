"Депеш мод": как выбрать купальник

Москва стремительно пустеет: начался сезон отпусков. Все едут загорать и купаться. Ведущие dепеш mod остались в Москве, и хотя тропических пляжей в городе нет, здесь есть места, где можно позагорать. Поэтому речь в программе пойдет о купальниках. Мари Коберидзе больше всего интересуют цвета и фасоны, поэтому она отправилась на пляжную вечеринку. А Владимир Белых не любит праздно валяться на пляже, поэтому охотился за трендами, играя в волейбол и плавая в бассейне.