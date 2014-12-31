Телеканал «Москва 24» / Программы / План города
План города
План города
"План города": Кто встретит Новый год в новом доме
31 декабря 2014, 17:30
"План города": Как развиваются городские игры-квесты
30 декабря 2014, 14:00
"План города": Как детям избежать травм зимой
29 декабря 2014, 14:30
"План города": итоговая программа
28 декабря 2014, 17:00
"План города": "Зеленое" будущее
27 декабря 2014, 19:00
"План города": Как бороться с новогодним контрафактом
26 декабря 2014, 17:15
"План города": Каким будет зимний сезон в парках Москвы
25 декабря 2014, 14:30
"План города": Как учат будущих строителей
24 декабря 2014, 14:00
"План города": Как работает предновогодний бизнес в Москве
23 декабря 2014, 14:00
"План города": Как работают профильные классы для школьников
22 декабря 2014, 14:30
"План города": итоговый выпуск
21 декабря 2014, 17:00
"План города": Дорожный вопрос
20 декабря 2014, 18:30
"План города": Как борются с гололедом в Москве
19 декабря 2014, 14:30
"План города": Как работают в Москве музыкальные школы
18 декабря 2014, 14:00
"План города": Как бороться с шумом в городе
17 декабря 2014, 17:30
"План города": Как работают городские порталы и мобильные приложения
16 декабря 2014, 14:30
"План города": В чем особенность паллиативной медицины
15 декабря 2014, 14:00
"План города": Итоги уходящей недели
14 декабря 2014, 17:00
"План города": Специальный репортаж "Экономичная экология"
13 декабря 2014, 18:30
"План города": Как борются с нарушителями ПДД
12 декабря 2014, 14:00
"План города": Как стать вожатым
11 декабря 2014, 14:00
"План города": Когда в Новой Москве появится метро
10 декабря 2014, 14:00
"План города": Новые форматы ресторанного бизнеса в Москве
09 декабря 2014, 14:00
"План города": Как работают досуговые центры для пенсионеров
08 декабря 2014, 14:00
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