Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 10:00

Культура

Около 15 зарубежных брендов примут участие в седьмой Московской неделе моды

Около 15 зарубежных брендов примут участие в седьмой Московской неделе моды

Световые шоу покажут на фасаде арены "Лужников" в рамках фестиваля "Сила в месте"

Рубку шашкой показали гостям фестиваля "Казачья станица Москва" в "Коломенском"

Наталья Сергунина: седьмая Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября

Казачьи коллективы со всей страны съехались на фестиваль в "Коломенское"

Фестиваль "Казачья станица Москва" проходит в "Коломенском"

Собянин рассказал о проекте "Учебный день в музее"

Фестиваль видеомэппинга "Сила в месте" можно посетить в "Лужниках"

Кинопарк "Москино" отметит вторую годовщину в Москве

Эксперты оценили роль музеев в образовании и международном культурном сотрудничестве

С 26 сентября по 1 октября в Манеже пройдет седьмой сезон Московской недели моды. В мероприятии примут участие дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе около 15 зарубежных брендов из Казахстана, Китая и Турции.

Гостей ждут показы, лекции, фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts и модный маркет. С 28 по 30 сентября в рамках недели моды также пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit с участием экспертов более чем из 60 стран.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: М24 х Московская неделя моды
культурагородвидеоПолина Брабец

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика