"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 20 октября
Атмосферное давление в Москве 20 октября установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем составит 9 градусов, а к вечеру опустится до 7 градусов.
Влажность воздуха – 77%. В течение дня прогнозируется ясная погода. Скорость ветра ожидается на уровне 5–7 метров в секунду.
Кроме того, синоптики не прогнозируют на неделе снега и заморозков, а к выходным температура воздуха поднимется до 13 градусов.
