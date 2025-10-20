Форма поиска по сайту

20 октября, 10:15

Общество

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 20 октября

Атмосферное давление в Москве 20 октября установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем составит 9 градусов, а к вечеру опустится до 7 градусов.

Влажность воздуха – 77%. В течение дня прогнозируется ясная погода. Скорость ветра ожидается на уровне 5–7 метров в секунду.

Кроме того, синоптики не прогнозируют на неделе снега и заморозков, а к выходным температура воздуха поднимется до 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Утро
