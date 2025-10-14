Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 08:15

Общество

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 14 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 14 октября

Ученые объяснили, как можно избавиться от навязчивых мелодий в голове

В России станут выдавать электронные справки о наличии инвалидности

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт могут ввести в России

Налоговый вычет за спорт предложили распространить на супруга или родителей в России

Платежная система "Мир" и торговая сеть "Пятерочка" предложили пенсионерам скидки 15%

Москва вошла в топ мировых лидеров по покупкам в онлайн-магазинах

В подмосковных лесах вновь появились грибы

Врач рассказал, сколько воды нужно пить в день

Вредные перекусы предложили убрать из меню школ Подмосковья

Влажность воздуха в Москве 14 октября составит 84%. В течение дня прогнозируются пасмурная погода и дождь.

Днем температура воздуха в столице установится на отметке 6 градусов, а к вечеру составит 5 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 3–8 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодагородвидеоДмитрий КозачинскийНаталья Мелехина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика