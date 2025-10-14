"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 14 октября

Влажность воздуха в Москве 14 октября составит 84%. В течение дня прогнозируются пасмурная погода и дождь.

Днем температура воздуха в столице установится на отметке 6 градусов, а к вечеру составит 5 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 3–8 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



