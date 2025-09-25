25 сентября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 сентября
Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Новорижском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.
Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, в центральной части города в пределах Садового кольца.
