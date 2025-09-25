Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 сентября

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Подтверждение личности через "Госуслуги" появится в каршеринге

В Шереметьево задержали рейс в Санкт-Петербург

"Новости дня": пассажиры МЦД совершили 1,5 миллиарда поездок

Пассажиры совершили 1,5 миллиарда поездок с момента запуска МЦД

"Московский патруль": водитель задержан за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

Новости Москвы: на юго-востоке столицы запустили движение по Проектируемому проезду № 57

Водителя задержали за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Новорижском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика