"Утро": скорость ветра достигнет 6 м/с в Москве 14 августа

Скорость ветра в Москве составит 6 метров в секунду в четверг, 14 августа. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов, а вечером – 14 градусов.

Влажность воздуха составит 56%, а атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В городе прогнозируется малооблачная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.