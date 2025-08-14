Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 08:30

Общество

"Утро": скорость ветра достигнет 6 м/с в Москве 14 августа

"Утро": скорость ветра достигнет 6 м/с в Москве 14 августа

Новости мира: в Мексике найдены следы 13-летней засухи, подорвавшей цивилизацию майя

Средний размер социальной пенсии увеличился в России

Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

Москвичи начали заранее готовить детей к школе

321 ребенок родился в Москве 13 августа

Блогеры старше 50 лет стали популярны у зумеров

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 14 августа

Минздрав РФ разрешил работодателям отправлять сотрудников в психиатрический стационар

Сувениры в честь встречи Путина и Трампа могут появиться в продаже на Аляске

Скорость ветра в Москве составит 6 метров в секунду в четверг, 14 августа. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов, а вечером – 14 градусов.

Влажность воздуха составит 56%, а атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В городе прогнозируется малооблачная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодагородвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваЮлия Розова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика