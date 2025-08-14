14 августа, 08:30Общество
"Утро": скорость ветра достигнет 6 м/с в Москве 14 августа
Скорость ветра в Москве составит 6 метров в секунду в четверг, 14 августа. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов, а вечером – 14 градусов.
Влажность воздуха составит 56%, а атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В городе прогнозируется малооблачная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
