Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля 2012, 18:50

Общество

В московских роддомах заменят оборудование

В московских роддомах заменят оборудование

Решается вопрос о школьниках, эвакуированных из лагеря

Мошенники наживаются на серьезно больной двухлетней девочке

На присоединенных к Москве территориях построят три детских сада

"Формула качества": Летний отдых в детских лагерях

"Познавательный фильм": НПЦ "Огонёк"

Детские лагеря открываются в школах

"12 округов": Новости Юго-Западного округа

"Депеш мод": Детская мода

"Интервью": Софья Проценко о дополнительном детском образовании

В рамках программы "Столичное здравоохранение" московские роддома оснащают современным оборудованием. Во многих медучреждениях сделают капитальный ремонт, а также присоединят женские консультации к родильным домам. В прошлом году реорганизацию провели в амбулаторном центре планирования семьи и тринадцати женских консультациях. Две из них совместили с семнадцатым роддомом, там работают три отделения и более ста специалистов. Недавно роддом посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о дальнейших планах по программе модернизации столичного здравоохранения.
дети перинатальный центр роддом больницы Илья Федоровцев новости Сергей Собянин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика