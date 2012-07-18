В московских роддомах заменят оборудование

В рамках программы "Столичное здравоохранение" московские роддома оснащают современным оборудованием. Во многих медучреждениях сделают капитальный ремонт, а также присоединят женские консультации к родильным домам. В прошлом году реорганизацию провели в амбулаторном центре планирования семьи и тринадцати женских консультациях. Две из них совместили с семнадцатым роддомом, там работают три отделения и более ста специалистов. Недавно роддом посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о дальнейших планах по программе модернизации столичного здравоохранения.