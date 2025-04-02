02 апреля, 08:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 2 апреля
Атмосферное давление в Москве установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба 2 апреля. Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 80%.
Днем в столице ожидается 12 градусов тепла. К вечеру температура зафиксируется на отметке 9 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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