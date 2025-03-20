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20 марта, 08:30

Общество

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 20 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 20 марта

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В четверг, 20 марта, атмосферное давление в Москве установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 45%.

Днем в столице ожидается 7 градусов тепла. К вечеру температура зафиксируется на отметке плюс 5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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