20 марта, 08:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 20 марта
В четверг, 20 марта, атмосферное давление в Москве установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 45%.
Днем в столице ожидается 7 градусов тепла. К вечеру температура зафиксируется на отметке плюс 5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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