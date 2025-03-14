Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 09:45

Общество

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 14 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 14 марта

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Москва FM" разыгрывают отпариватель

Москвичи могут прислать свои кадры в рубрику "Фотопоток"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 730 мм ртутного столба 14 марта

Парфюмер рассказала, как выбрать аромадиффузор

257 детей родились в Москве 13 марта

Телеканал Москва 24 назвал победителя рубрики "Фотопоток"

В Госдуме предложили присваивать индивидуальные номера кошкам и собакам

Новости регионов: десять рейсов отложили в аэропорту Южно-Сахалинска до 15 марта

Мошенники придумали, как заставить детей проводить дома видеообыски

Влажность воздуха в Москве составит 60% в пятницу, 14 марта. Температура днем зафиксируется на отметке 11 градусов тепла, а вечером опустится до 9 градусов.

В столице ожидается пасмурная погода с просветами. Ветер будет дуть со скоростью 18–23 метра в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика