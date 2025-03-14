14 марта, 09:45Общество
"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 14 марта
Влажность воздуха в Москве составит 60% в пятницу, 14 марта. Температура днем зафиксируется на отметке 11 градусов тепла, а вечером опустится до 9 градусов.
В столице ожидается пасмурная погода с просветами. Ветер будет дуть со скоростью 18–23 метра в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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