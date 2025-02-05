05 февраля, 07:30Общество
"Утро": минус 1 градус ожидается в Москве днем 5 февраля
В среду, 5 февраля, температура днем в Москве составит минус 1 градус, а вечером опустится до минус 2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–7 метров в секунду, а влажность воздуха составит 76%.
В городе прогнозируется облачная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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