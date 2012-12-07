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07 декабря 2012, 23:45

"Московский патруль": в Мосгорсуде вручили награды лучшим судьям

"Московский патруль": в Мосгорсуде вручили награды лучшим судьям

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В Мосгорсуде, который готовится отметить 80-летие, 7 декабря вручали награды лучшим столичным судьям. Первый заместитель председателя Верховного суда РФ Петр Серков отметил серьезный вклад московских судей в защиту конституционнных устоев. Слова благодарности прозвучали также от председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.
Кроме того, на мероприятии отметили работу СМИ, которые освещают деятельность представителей правосудия.
Программа: Московский патруль
программы Виталий Кармазин
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