"Московский патруль": в Мосгорсуде вручили награды лучшим судьям

В Мосгорсуде, который готовится отметить 80-летие, 7 декабря вручали награды лучшим столичным судьям. Первый заместитель председателя Верховного суда РФ Петр Серков отметил серьезный вклад московских судей в защиту конституционнных устоев. Слова благодарности прозвучали также от председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.

Кроме того, на мероприятии отметили работу СМИ, которые освещают деятельность представителей правосудия.