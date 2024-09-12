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12 сентября, 09:30

Общество

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 12 сентября

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 12 сентября

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По прогнозам синоптиков, летнее тепло совсем скоро покинет столицу. В четверг, 12 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, местами возможны осадки. Температура воздуха днем составит 25 градусов, вечером станет прохладнее – 22 градуса.

Влажность воздуха в Москве составит 49%. Ветер будет дуть с порывами от 4 метров в секунду. Атмосферное давление установилось на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

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