"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 1 июля

В понедельник, 1 июля, атмосферное давление в Москве установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 32%.

Днем в столице ожидается 32 градуса. К вечеру температура зафиксируется на отметке 28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

