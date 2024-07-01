01 июля, 07:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 1 июля
В понедельник, 1 июля, атмосферное давление в Москве установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 32%.
Днем в столице ожидается 32 градуса. К вечеру температура зафиксируется на отметке 28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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