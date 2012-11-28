На севере Москвы четверо неизвестных ограбили спорт-бар

Около двух часов ночи в спорт-бар на Ленинградском шоссе, 9 ворвались четверо мужчин в медицинских масках. Они подошли к кассе и, угрожая бармену оружием, потребовали отдать деньги. Тот отказался и нападавшие открыли огонь по стенам заведения, одна из пуль попала в посетителя бара.

После этого злоумышленники все-таки вытащили из кассы деньги и скрылись. В северном округе столицы был введен план "Перехват", однако задержать налетчиков пока не удалось. Раненого в состоянии средней степени тяжести доставили в 67 городскую больницу.