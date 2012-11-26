"Утро": Обзор блогов - "песочница" в трамвае и книги для бездомных

На странице метрополитена в Живом Журнале собирают предложения москвичей о том, как украсить столичную подземку к зимнему празднику.

Артемий Лебедев делится открытием: в каждом городском трамвае - и старом, и современном - есть "песочница". При нажатии на кнопку на рельсы высыпается песок из специального ящика. Как выяснил блогер, система нужна, чтобы не буксовали колёса.

Блогеры-волонтеры открыли в Москве библиотеку для бездомных: первый пункт сбора и выдачи книг работает на Чистопрудном бульваре.