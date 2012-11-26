26 ноября 2012, 08:51Город
"Утро": Обзор блогов - "песочница" в трамвае и книги для бездомных
На странице метрополитена в Живом Журнале собирают предложения москвичей о том, как украсить столичную подземку к зимнему празднику.
Артемий Лебедев делится открытием: в каждом городском трамвае - и старом, и современном - есть "песочница". При нажатии на кнопку на рельсы высыпается песок из специального ящика. Как выяснил блогер, система нужна, чтобы не буксовали колёса.
Блогеры-волонтеры открыли в Москве библиотеку для бездомных: первый пункт сбора и выдачи книг работает на Чистопрудном бульваре.