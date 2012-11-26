Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2012, 08:51

Город

"Утро": Обзор блогов - "песочница" в трамвае и книги для бездомных

"Утро": Обзор блогов - "песочница" в трамвае и книги для бездомных

В столичной подземке прошла игра "Метроквест"

"Большое интервью": Марат Хуснуллин о ключевых строительных объектах

Один из съездов на Ленинградском шоссе будет запущен в этом году

Станцию метро "Пятницкое шоссе" готовят к встрече с пассажирами

"Мосгорсправка": Что делать, если потеряли вещь в метро

"12 округов": Новомосковский административный округ

"Утро": Обзор блогов - блогеры против служебных парковок в ЦАО

Станцию метро "Спартак" планируют открыть в конце 2013 года

Чаще всего несчастные случаи в метро происходят из-за невнимательности

На странице метрополитена в Живом Журнале собирают предложения москвичей о том, как украсить столичную подземку к зимнему празднику.

Артемий Лебедев делится открытием: в каждом городском трамвае - и старом, и современном - есть "песочница". При нажатии на кнопку на рельсы высыпается песок из специального ящика. Как выяснил блогер, система нужна, чтобы не буксовали колёса.

Блогеры-волонтеры открыли в Москве библиотеку для бездомных: первый пункт сбора и выдачи книг работает на Чистопрудном бульваре.
Программа: Утро
метро блоги волонтеры программы Иван Распопов

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика