"Экономика": каким будет строительство в Большой Москве?

Событие, влияние которого на рынок недвижимости трудно переоценить, — это расширение границ Москвы. С июля столичная территория увеличилась в два с половиной раза. Это моментально улучшило положение Москвы в рейтинге мировых мегаполисов по плотности населения. С внушительных 11 тысяч человек на квадратный километр этот показатель снизился до 4500. Это статистика, а в реальности пока что все остается по-прежнему. Изменить положение, как считается, позволит новая концепция застройки: Большую Москву власти хотят сделать малоэтажной. Но реально ли это в условиях постоянно растущих цен на жилье?