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27 октября, 10:45

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Стартовал прием заявок на конкурс для волонтеров "Доброе сердце столицы"

Стартовал прием заявок на конкурс для волонтеров "Доброе сердце столицы"

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В Москве стартовал прием заявок на конкурс волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы". Заполнить анкету можно на официальном сайте мероприятия до 19 ноября.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, это один из ключевых проектов для волонтерского сообщества города. В этом году конкурс пройдет в дистанционном формате. Заявки принимаются по трем направлениям: "Деятельность", "Проект" и "Команда".

В финале конкурса жюри выставит оценки в каждой номинации и определит победителей. Всем конкурсантам вручат сертификаты об участии. Победителей наградят статуэтками, дипломами и памятными подарками.

Организаторами проекта выступают центр "Мосволонтер" и столичный комитет общественных связей и молодежной политики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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